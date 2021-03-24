На Томи в областной столице специалисты рыхлили лёд. Это не только сбережет конструкцию, но и позволит избежать заторов снежных масс во время половодья. Подробнее у Сергея Ищенко.

Согласно сводкам синоптиков, сейчас толщина льда на Томи около 56 сантиметров. При закладке взрывчатки спасатели опытным путем выяснили, что она достигает 80. Это опасно как возникновением заторов, так и для сохранности опор старого Кузнецкого моста. Собственно, именно поэтому взрывные работы проводят всегда около него.

Противопаводковые мероприятия будут продолжены. Обычно реки вскрываются в середине апреля, однако в этом году, согласно прогнозам, это произойдёт на 1,5 — 2 недели раньше. Все зависит от погоды, на которую специалисты очень надеются. Если днем температура будет плюсовая, а ночью слабоотрицательная, то это позволит растаять снегу постепенно, и большая вода пройдет в Кемерове незаметно.

Автор: Сергей Ищенко