Их работа – дарить людям праздник. Сегодня в России отмечают День работника культуры. В администрации Правительства Кузбасса прошел торжественный приём. Медалями, благодарственными письмами награждены лучшие коллективы и сотрудники отрасли.

Сегодня творческие номера — для них. Каждый день заряжают оптимизмом, добротой, любовью и надеждами. Захватывающая и бесконечно творческая профессия. В Кузбассе практически 13 тысяч человек работают в культурной сфере.

Работники музеев, библиотек, музыканты, художники и писатели. Они объединены любовью к своему делу и вносят вклад в сохранение духовного наследия и развитие культурной самобытности Кузбасса.

Сегодня в Кузбассе, как по федеральным, так и по областным программам ремонтируют и строят новые Дома культуры, библиотеки и музеи, закупают современное оборудование. Это делается для комфортного досуга жителей региона и качественной работы творческих коллективов.

А ещё в культуре нельзя работать без вдохновения. Эти люди находят его даже в мелочах. Чтобы радовать всех: детей, подростков, взрослых и пожилых граждан.

Автор: Арина Мерлова