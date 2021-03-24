Вопросы вывоза мусора волнуют жителей дома №71 по проспекту Ленина областной столицы. По их словам, бытовые отходы не вывозятся по нескольку дней. Наша съёмочная группа выехала на место, чтобы разобраться в проблеме.

Такая картина систематически возникает во дворе дома №71 на одном из самых длинных проспектов кузбасской столицы. При этом на каждом подъезде — объявления с просьбой не ставить машины на пути мусоровоза.

Пока наша съёмочная группа работала на месте, приехала долгожданная спецтехника. За несколько заходов, минуя припаркованные авто, ей всё-таки удалось проехать до места загрузки. А вот ранним утром мастерство водителя с многолетним стажем не позволило пробраться к завалам.

В обслуживающей организации нам пояснили — это многолетняя проблема. Проезжая часть двора дома узкая, но жители могут принять участие в программе «Комфортная городская среда». Дорогу можно расширить на метр, что существенно должно помочь и в уборке снега, и в вывозе мусора. Сбором подписей уже занимается старший по дому.

Автор: Кристина Орехова