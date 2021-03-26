Средняя общеобразовательная школа №1 строится по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Здание сдадут к концу 2021 года, сейчас готовность объекта составляет 43%. Школа рассчитана на тысячу учеников, с ними будут заниматься 67 педагогов.

«Цифровая школа строится в активно развивающемся Восточном районе. Здесь уже живут более 10 тысяч человек, получивших новые квартиры по программам переселения из аварийного жилья и с подработанных территорий. Среди них немало молодых семей, пока они вынуждены возить детей на учебу в другие районы города. Открытие новой школы значительно разгрузит образовательные организации в Центральном районе и сократит численность детей, обучающихся во вторую смену», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как сообщили в местной администрации, ежедневно на объекте задействовано до 12 единиц техники, трудятся около 150 человек. Завершаются монолитные работы по заполнению каркаса газобетоном. Специалисты утепляют фасад, прокладывают инженерные сети, вставляют окна и витражи. Также завершается монтаж наружных сетей. После подведения тепла начнутся внутренние отделочные работы.

В школе будет игровая комната для младшеклассников, три спортивных зала, актовый зал, библиотека-медиатека с книгохранилищем. В здании оборудуют два лифта, а также отдельные входы для учеников начальных классов и остальных школьников. На прилегающей территории разместят футбольное поле с беговой дорожкой и универсальную спортивную площадку.

В будущей школе будет сделан упор на «Инженерно-техническое» и «Медико-биологическое» направления. Для углубленного изучения предметов закупят специальное мультимедийное оборудование. Во всех кабинетах и на пришкольной территории будет обеспечен беспроводной доступ к интернету. Также на базе школы откроют опорный центр городского штаба юнармейского движения.

Для справки. В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе построено пять новых школ. До конца года работы завершатся в девяти образовательных учреждениях (четыре школы возводятся по нацпроекту «Образование»). Кроме того, с 2019 года по программе «Моя новая школа» провели капремонт в 17 школах. До конца 2021 года отремонтируют еще 10 школ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.