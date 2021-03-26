Новая партия вместительных НефАЗов общей стоимостью более 104 млн рублей распределена по автотранспортным предприятиям Кемерова, Прокопьевска и Юрги. Автобусы поступили по программе развития транспорта, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым.

«В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса мы продолжаем активно обновлять автопарки области. С 2019 года в регион уже поступило 1062 новых автобуса, еще 38 ожидаем до юбилейной даты. Особое внимание уделяем экологичности техники: 627 из 1100 закупленных автобусов используют природный газ, остальные — дизельное топливо, соответствующее классу Евро-5», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Четыре городских автобуса из новой партии направлены на маршруты Кемерова, три поступят в Прокопьевск, два — в Юргу. Стоимость каждой единицы техники— 9,8 млн рублей, вместимость салона — 106 человек, в том числе 25 пассажирских мест. Автобусы работают на природном газе, оснащены платформами для заезда колясок и специальными креплениями внутри.

Два междугородных НефАЗа стоимостью почти 8 млн рублей каждый поступили в Кемерово. В автобусах 44 посадочных места, техника работает на дизельном топливе.

По данным министерства транспорта Кузбасса, на программу обновления автопарка региона из областного бюджета направили более 7 млрд рублей. До юбилея на улицы Кузбасса выйдет 1100 новых вместительных автобусов, автопарк транспортных предприятий обновится на 60%.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.