В субботу, 27 марта, в 188 странах мира на один час погаснет светодиодная реклама и подсветка зданий, сооружений, архитектурных памятников. Предприятия выключат электроприборы, не относящиеся к технологии производства. Присоединиться к акции и погасить свет на час могут все желающие.

Кузбасс является постоянным участником самой массовой экологической акции. В 2021 году жители региона смогут присоединиться к «Часу Земли» в 13-й раз. Для этого надо выключить свет в доме с 20:30 до 21:30 по местному времени, а также поучаствовать в онлайн-марафоне #ОТКРОЙСЯ. На официальном сайте акции https://60.wwf.ru/ можно пройти тест и отметить себя на карте. При подведении итогов акции WWF России подсчитает отметки с учетом численности населения. Населенный пункт, жители которого проявят наибольшую активность, будет объявлен столицей «Часа Земли» в России и получит специальный кубок.

В 2020 году в Кузбассе в акции «Час Земли» приняли участие около 270 тыс. человек.

Для справки. Акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2005 году. Сейчас этот масштабный экологический проект объединяет два миллиарда людей в 188 странах мира. На территории России экологическая акция проводится с 2009 года. Создатели подчеркивают, что экономия электричества не является целью. Акция носит символический характер, призывая людей объединиться в борьбе за сохранение природных ресурсов и для решения проблем изменения климата Земли.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.