На прошлой неделе Сергей Цивилев поручил главам городских и муниципальных округов лично проверить объекты в зоне риска. Речь шла о кровлях, а также дорогах к жилым домам. Результаты работы были озвучены на аппаратном совещании в правительстве Кузбасса.

«На прошлой неделе, согласно данным Госжилинспекции Кузбасса, от жителей поступило 128 жалоб на плохую очистку от снега дворов и крыш, что в два раза меньше, чем неделей ранее. Усиленный контроль как со стороны властей, так и самих граждан дает положительный результат. Особое внимание сейчас нужно уделять расчистке дворов. Накопившийся снег затрудняет передвижение людей и транспорта, может привести к подтоплению подвалов. Необходимо усилить работу по расчистке придомовых территорий и проездов в жилых кварталах», — поручил главам муниципалитетов губернатор Сергей Цивилев.

Чаще других недовольство плохой работой по расчистке снега на прошлой неделе выражали жители Кемерова (39 жалоб), Прокопьевска (28) и Новокузнецка (17).

Главы муниципалитетов отчитались о проверках, проведенных после поручения губернатора. Так, глава Полысаева Валерий Зыков доложил, что по состоянию на 29 марта в городе очищено 150 придомовых территорий (89%). Вывезено более 7 тыс. кубометров снега. Привлечено девять единиц техники: три погрузчика, пять самосвалов, автовышка. Также очищено 135 скатных крыш (94%). С января совместно с ГЖИ муниципальная администрация провела 12 проверок деятельности УК, выявлены и устранены 44 нарушения.

Глава Беловского муниципального округа Владимир Астафьев сообщил, что на данный момент от снега и наледи очищены кровли всех 82 многоквартирных домов, а также 201 подъездный козырек. Летом в округе были обследованы все кровли, что позволило пережить снежную зиму без аварийных обрушений. Пока жалоб от населения на плохую уборку снега с придомовых территорий не поступало.

По поручению Сергея Цивилева в Кузбассе продолжается усиленный контроль за работой УК по уборке снега и наледи. Специалисты Госжилинспекции региона проводят ежедневные проверки. Начальник ведомства Ирина Гайденко сообщила, что с 20 по 26 марта были проверены более 2,1 тыс. домов. Выявлено 476 нарушений, в том числе 181 – по ненадлежащему содержанию придомовых территорий. Выдано 46 предписаний. Всего с начала зимы проверены крыши и дворы 21,2 тыс. многоквартирных домов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По итогам проверок ГЖИ Кузбасса еженедельно обновляет рейтинг управляющих компаний региона. Посмотреть его можно на официальном сайте ведомства по ссылке https://gosgil42.ru/upload/files/re_uk_sneg2021.pptx

На этой неделе в «красную» зону попали управляющие компании пяти территорий: в Новокузнецке — ООО «ЖЭУ-2», ООО «ЖЭУ-5», УК «Гестия»; в Междуреченске — УК «Техник», ООО «Меркурий-М»; в Кемерове — УК «Жилищник»; в Прокопьевске — УК ЖХ; в Белове — ООО «Гефест ПЛЮС» и ООО «Дом-Сервис Инской»; в Киселевске — УК «Мирт» и УК «Коммунальщик». На нарушителей заводятся административные дела, размер штрафа для юрлиц составляет 250 тыс. рублей, для должностных — 50 тыс. рублей.

Как отметила Ирина Гайденко, 84% выявленных нарушений касаются уборки дворов. В среднем 19% проверенных придомовых территорий содержатся ненадлежащим образом.

На очистке кровель и дворов от снега в регионе задействовано 487 единиц техники. С 23 по 26 марта очищено свыше 7,4 тыс. придомовых территорий, 3,8 тыс. подъездных и балконных козырьков, почти 5 тыс. кровель. За неделю из дворов вывезено более 47 тыс. кубометров снега, с начала зимы — свыше 266,7 тыс. кубометров.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.