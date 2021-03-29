У кого-то испорченные выходные, у кого-то начало рабочей недели… Десятки повреждённых машин на участке перекрёстка Сибиряков-Гвардейцев и улицы Соборной областной столицы — одна из обсуждаемых тем сегодня. Кто ответит за испорченные колёса и как получить компенсацию, узнала Кристина Орехова.

Ксения накануне увидела публикации в соцсетях: участок опасный. Но была уверена, что к понедельнику уже всё привели в порядок. Но увы…

Видеозапись сделана накануне. Сегодня также пострадало около дюжины машин только до 10 утра. Работы у водителей эвакуаторов и специалистов станций техобслуживания в этом районе изрядно прибавилось.

Пока мы записывали эти интервью, к обочине на «аварийке» подъезжали новые пострадавшие.

Юристы уверяют: нанесённый ущерб вернуть вполне реально. Главное — оформить всё грамотно.

Здесь важна корректная фото и видеофиксация. Необходимо так снять место происшествия, чтобы был виден адрес, автомобиль вместе с его государственным регистрационным знаком, повреждения, яма, трамвайные пути, которые послужили причиной аварии, отсутствие дорожных знаков и ограждений, предупреждающих о наличии проблемы на дороге.

Если ответственная за надлежащее состояние данного участка дороги организация не отвечает на вашу претензию в течение месяца, это основание для подачи иска в суд. Если всё сделано правильно, то вам удастся вернуть все материальные затраты. Кроме этого, возместить моральный ущерб, размер которого определит суд. На данный момент выбоины засыпали щебнем, намечено обследование трамвайных путей на предмет необходимости их ремонта. Пока же дорожные службы советуют сбавлять скорость на этом участке.

Автор: Кристина Орехова