Настоящим смотром ближнего резерва сборной команды области стал турнир по боксу, посвященный памяти тренера-преподавателя Анатолия Бидюка. Он собрал более 150 участников, которые оспаривали награды в разных весовых и возрастных категориях. По оценкам специалистов, именно на таких соревнованиях определяются будущие лидеры и будущие чемпионы.

Соревнования собрали не только юных участников, но и друзей и воспитанников Анатолия Бидюка. Они вспоминали своего друга и наставника и делились знаниями с молодыми участниками. А на ринге шла настоящая бескомпромиссная борьба за награды. Наша боксёрская школа славится своими чемпионами и привлекает ребят и девчат из многих соседних регионов.

На турнире группа лучших была отмечена специальными призами. Один из самых престижных достался Даниилу Милентьеву.

Подобных турниров, к сожалению, проводится в области не столь много в последнее время. Помешали ковидные ограничения. Но идет восстановление утраченного, поэтому подобным турнирам жить и привлекать новых бойцов. Тем более что, по оценкам гостей, соревнования памяти Анатолия Битюка прошли на высоком уровне.

Автор: Виктор Сохарев