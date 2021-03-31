С 1 апреля для того, чтобы получить водительские права, практические экзамены придется сдавать по-новому.

Инспекторы уверяют: с одной стороны, станет проще, с другой – молодые автолюбители будут более подготовлены к реальным дорожным условиям. В грядущих переменах разбирался Сергей Ищенко.

Автодром уже буквально завтра станет местом сугубо для обучения и лишится привычный картины нервничающих кандидатов в водители. С 1 апреля экзамены будут принимать сразу в городе.

Карина Щербакова – одна из последних претендентов на звание водителя, сдавших автодром. По профессии 24-летняя кемеровчанка – преподаватель. Она-то уж точно знает, и как проходить испытание, и каково быть экзаменатором. К новшествам относится положительно. Даже к тому, что теперь в машине, кроме инспектора и экзаменуемого, могут также находиться наблюдатели, например, из автошколы или общественной организации.

Изменения вступают в силу с 1 апреля и коснутся всех категорий водителей, кроме мотоциклистов. Наездникам «железных коней» придётся получать права на вождение по-старому.

Автор: Сергей Ищенко