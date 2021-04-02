Три новых эндоскопических комплекса установлены в обновленном здании больницы. Капитальный ремонт диагностического отделения и его оснащение новым современным оборудованием проходили в рамках поручения губернатора Сергея Цивилева по подготовке к 300-летию Кузбасса.

«На ремонт и оснащение диагностического отделения из областного бюджета направили около 53 миллионов рублей. Из них 18 миллионов — стоимость трех современных эндоскопических комплексов. Это медицинская техника экспертного класса. Раньше для обследования на таком высоком уровне местным жителям нужно было ехать в клиники областного центра. Теперь беловские врачи могут за день обследовать до 20 человек. Использование нового высокотехнологичного оборудования значительно повысит качество и доступность диагностических исследований для жителей Белова и всего Беловского района», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для диагностического отделения закуплены видеобронхоскоп, видеогастроскоп, видеоколоноскоп. Также установлены специальные машины для мойки и дезинфекции оборудования.

«Одно из главных преимуществ нового оборудования — потрясающее качество изображения. Аппаратура позволяет многократно увеличивать исследуемую зону, что поможет поставить точный диагноз на ранних стадиях, в том числе в случае онкологических заболеваний. Также для более точной постановки диагноза мы можем проводить прицельный забор биопсийного материала. Новые комплексы улучшают и условия работы специалиста, так как позволяют значительно снизить нагрузку на зрение врача», — прокомментировал главный врач Городской больницы №1 Белова Михаил Гордеев.

Комплексы имеют функции записи видеоизображения и фотофиксации. С их помощью можно формировать базы данных пациента, а потом при динамическом осмотре сравнивать результаты исследований и оценивать изменения.

Для справки. В 2021 году на модернизацию системы здравоохранения в Кузбассе будет направлено более 2,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 2 млрд, остальное — региональное финансирование. В медорганизации поступит 105 новых автомобилей. Также запланировано строительство 39 новых модульных медицинских пунктов. По нацпроекту «Здравоохранение» планируется приобрести 83 единицы нового медицинского оборудования. По программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года поступит еще 267 единиц медицинского оборудования, в том числе шесть палатных рентгенаппаратов для стационаров больниц, 24 флюорографа, 11 маммографов, 14 стационарных рентгенаппаратов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.