На аппаратном совещании правительства подвели итоги деятельности Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса. За год работы активисты провели более 100 мероприятий экологической направленности, в том числе встреч с инициативными группами по самым проблемным вопросам. В частности, экологи осмотрели незаконные углепогрузки, закрытые по поручению губернатора Сергея Цивилева.

«Все неравнодушные жители, переживающие за экологическую ситуацию в регионе, должны быть включены в природоохранную работу. Так, члены общественного совета получают информацию о действующих программах, принимают участие в выработке решений по экологическим вопросам. От этой деятельности зависят жизнь и здоровье населения, будущее региона, его инвестиционная привлекательность, перспективность для молодежи. Решение накопившихся в Кузбассе экологических проблем — общая задача власти, промышленников и местных жителей, и только сообща мы сможем справиться со всеми трудностями», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации председателя совета Нины Вашлаевой, за последнее время удалось закрыть 13 незаконных углепогрузок. Общественники-экологи осмотрели такие площадки в шести городах: Новокузнецке, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Белове, Калтане и Киселевске. Все углепогрузки там не работают и не наносят вред природе.

«Мы продолжаем следить за данным вопросом. Убеждаемся, что работы прекращены, и люди могут спать спокойно. Благодаря закрытию погрузок в населенных пунктах улучшается состояние окружающей среды и повышается качество жизни», — отметила Нина Вашлаева.

Сергей Цивилев поручил членам совета не ослаблять контроль данного вопроса и в ходе проверок дополнительно обращать внимание на то, не осталось ли на территории бывших углепогрузок загрязняющих веществ, которые в результате таяния снега могут попасть в реки или загрязнить почву. В данном случае необходимо проконтролировать приведение площадок в порядок.

Нина Вашлаева сообщила, что в 2021 году члены организации также приняли участие в общественных обсуждениях в Новокузнецке. Там обсуждалась реализация проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и расширение лесопаркового «зеленого пояса» города. Также о региональной экологической политике говорили на встречах с жителями Киселевска и Новокузнецкого района. В ближайшее время аналогичные слушания пройдут в Междуреченске. Губернатор распорядился провести эти встречи в максимально открытом формате. В том числе Сергей Цивилев намерен сам принять участие в обсуждении экологических проблем с жителями юга области.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.