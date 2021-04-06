По поручению Сергея Цивилева обманутые дольщики ЖК «Старт» получат квартиры уже в 2022 году

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал ход работ в жилом комплексе «Старт» в Кемерове. Его завершение глава региона взял под личный контроль после того, как недобросовестный застройщик ООО «ЕСК «Феникс-Строй» окончательно остановил строительство. Комплекс будет сдан уже в следующем году.











«Обманутые дольщики ЖК «Старт» более 5 лет ждали жилье, в которое вложили деньги. Но 246 квартир так не были сданы. Поэтому было принято решение обратиться в АО «ДОМ.РФ», которое оказывает поддержку в таких случаях. В результате на завершение ЖК «Старт» из федерального и регионального бюджетов было выделено более 350 миллионов рублей. С помощью аукциона выбран новый подрядчик, который обязуется сдать дом в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Жилой комплекс «Старт» на улице Тухачевского в Кемерово компания «ЕСК Феникс-Строй» начала строить в 2015 году. В течение двух лет были проданы практически все квартиры. Дольщикам обещали вручить ключи 31 декабря 2017 года, но строительство резко прекратилось.

В сентябре 2019 года в отношении застройщика была начата процедура банкротства. Проведены строительно-техническая экспертиза, оценка объектов, а также определена сумма средств, необходимая для завершения строительства. В июне 2020 года «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», входящий в структуру АО «ДОМ.РФ», принял решение о финансировании мероприятий по завершению возведения ЖК «Старт». 83% будет профинансировано из федерального бюджета, 17% – из областного. В декабре 2020 года на основании определения Арбитражного суда Кемеровской области недострой был изъят у недобросовестного застройщика и передан региональному Фонду, специально созданному распоряжением правительства Кузбасса.

В январе 2021 года по результатам аукциона выбран новый генподрядчик строительства — ООО «СКС». Сейчас он устраняет проблемы, появившиеся из-за того, что объект долгое время находился без консервации. Выполняется кирпичная кладка вентиляционных каналов, балконных ограждений, заполнение проемов. Также на объекте проведено обследование возведенных ранее конструкций на предмет их соответствия проектной документации, надежности и безопасности.

В первом 16-этажном корпусе ЖК «Старт» предусмотрено два подъезда на 240 квартир: 150 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Второй 3-этажный корпус по результатам экспертиз будет демонтирован. Большая часть несущих и ограждающих конструкций этого недостроя признана аварийными. Первый этаж будут занимать офисные помещения, второй и третий – шесть квартир. Оба корпуса планируется сдать в третьем квартале 2022 года.

При благоустройстве прилегающей территории подрядчик установит малые архитектурные формы, мусорные контейнеры, организует парковочные места и детскую площадку.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.