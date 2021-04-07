Какой была жизнь в Кузбассе миллионы лет назад? С помощью спутникового интернета учёный-геолог организует международные экспедиции по поиску динозавров. Как это стало возможным, рассказывает Арина Мерлова.

Несколько лет назад геолог Ярослав Гутак переехал из города в поселок Чувашка в Горной Шории. Здесь сотовая связь нестабильная, скорость интернета – низкая. Профессор занимается изучением палеонтологии Кузбасса, мечтает найти кости юрских динозавров. Вести научную деятельность и общаться с коллегами, в том числе и с зарубежными, раньше было практически невозможно. На помощь пришли космические технологии РТКОММ.

История профессора Гутака была положена в основу сюжета, снятого в рамках проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей». И это не единственный пример.

Посол проекта «Меняем жизнь людей» в Кузбассе – профессор КемГУ Александр Коновалов – отметил, что космические технологии дарят настоящее ощущение свободы. Выход в интернет в любой, даже самой отдаленной точке региона, помогает получить максимум возможностей.

Проект РТКОММ уже реализован в Иркутской области, Красноярском и Алтайском краях и в Кузбассе. Запланирован к проведению и в других регионах. И главный акцент здесь – судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших для достижения важных целей спутниковый интернет и достигших на этом пути значимых результатов.

Автор: Анастасия Подоляко