Строительство транспортного обхода Кемерова, предусмотренное программой социально-экономического развития Кузбасса, может быть ускорено. Об этом губернатор Сергей Цивилев сообщил на пресс-конференции «900 дней. Новый этап развития».

«Кемерово — это единственный областной центр, через который проходит федеральная трасса. Поэтому объездная дорога нам очень нужна. Строительство транспортного обхода содержится в программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которая была подписана председателем правительства России Михаилом Мишустиным 6 марта 2021 года. Это будет четырехполосная дорога, включающая мост через реку Томь и четыре двухуровневые развязки. Задача, поставленная Правительством РФ — реализовать этот проект до 2024 года. Но я ставлю задачу более амбициозную — завершить ее быстрее», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Решением Правительства России по программе социально-экономического развития Кузбасса на строительство объезда направят 21,5 млрд рублей, вторая часть будет сформирована на основе государственно-частного партнерства. Сейчас формируется необходимый пакет документов, скоро будет объявлен конкурс. Подразумевается, что обход будет платным.

Как рассказал в ходе пресс-конференции губернатор, в юбилейный год на ремонт и строительство дорог в Кузбассе будет направлено более 6 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Это позволит отремонтировать и построить 169 км дорог. Так, в 2021 году планируется построить автомобильную дорогу с развязкой в зону туркомплекса «Шерегеш». По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы улицы в Новокузнецкой и Кемеровской агломерациях, а также областные и межмуниципальные дороги. Более 600 миллионов рублей субсидии из областного бюджета будет направлено на дорожные объекты общей протяженностью 10,5 км. Это строительство дороги-дублера проспекта Притомского в Кемерове (ее длина составит почти два километра) и ремонт улиц в Киселевске.

Также глава региона рассказал, что прорабатывается возможность соединения Новокузнецка с Междуреченском в обход города Мыски. Сейчас идет разработка документации по данному проекту, который позволит сократить время поездки между городами в два раза.

Один из ключевых объектов дорожного строительства в Кузбассе — транспортный коридор Абакан – Бийск. Дорога соединит республики Хакасия, Алтай, Тыва, Красноярский и Алтайский края и Кузбасс. Это также прямой выход на Китай и Монголию. Планируется построить автомобильные дороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску. В планах — капитальный ремонт участка дороги Бийск – Мартыново – Новокузнецк.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.