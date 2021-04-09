Госпрограмму с таким названием, организатором которой выступает «Росконцерт» под эгидой Министерства культуры РФ, открыли спектакли Владимирского областного театра кукол. Постановки гостей в ближайшие дни можно увидеть на кемеровских подмостках.

Последние приготовления, и – на сцену. Владимирский областной театр кукол открывает «Большие гастроли» в Кузбассе постановкой «Хитроумный солдат».

Организатор «Больших гастролей» – «Росконцерт». Они проходят, согласно единому гастрольно-концертному плану Минкультуры страны. Владимирский театр кукол на кемеровских подмостках до 11 апреля покажет три спектакля. Еще один это — «Богатырь Илья из Мурома» и «Идёт коза рогатая». Последний проходит под названием «Театр на подушках». Так условно называется театр для самых маленьких. Они приходят в камерное помещение, где на полу – ковровое покрытие, на котором лежат большие мягкие подушки в виде конструктора. Спектакль проходит не на сцене, а на полу недалеко от детей.

Пока сцену заняли коллеги из центральной России, её владельцы, Кузбасский театр кукол им. А. Гайдара, собираются в дорогу – с ответным визитом в рамках «Больших гастролей».

Владимирская труппа только открывает программу «Больших гастролей» в Кузбассе, которая рассчитана на весь год. Следом за ней прибудет Татарский государственный театр кукол, который, к слову, будет давать представления и на своём родном языке.

Автор: Сергей Ищенко