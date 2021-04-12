ЧП в Кемеровском муниципальном округе. Пожар общей площадью 200 кв. м. произошёл в деревне Сухово. Сгорели два дома, у третьего пострадала крыша. На месте событий работала Кристина Орехова.

Эти кадры обеспокоили жителей Кузбасса. Открытым пламенем горели 3 постройки на ул. Звёздная в деревне Сухово.

Дом, на который начал перекидываться огонь – первый в цепочке газифицированных. Сергей подъехал на место вместе с пожарными. Он и сообщил об этом. Огонь там удалось ликвидировать до того, как пламя проникло внутрь.

Для ликвидации возгорания от МЧС России было привлечено 9 единиц техники и 34 человека личного состава. В результате возгорания огнём повреждены два дома, гараж, баня и хозяйственные постройки. Также пострадали 2 автомобиля.

По оценке специалистов, пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Многолетняя стройка сгорела в считанные минуты. Люди не пострадали. Чего не скажешь, к сожалению, о домашних питомцах.

Автор: Кристина Орехова