Конкурс «Экономическое возрождение России» проходил в 27-ой раз. Впервые в нем приняли участие сотрудники нашего телеканала. Накануне Анна Егорова прилетела из Москвы, привезла не только почётный диплом, но и, конечно, сюжет.

310 журналистских материалов. 70 регионов страны. И Кузбасс – первый! В своей номинации мы – единственные представители телеиндустрии. Реалити-шоу «Делай деньги» мы сняли в 2020 году. Победитель этого проекта получил средства на реализацию бизнеса.

Член жюри конкурса «Экономическое возрождение России», руководитель дирекции специальных региональных программ Сергей Ломакин отметил, что у нас получилось в развлекательно-познавательной манере поднять очень важную тему – как стать предпринимателем, как выжить и стать полезным и как получить деньги.

Ещё одна важная часть – форум деловых СМИ. В числе спикеров: руководители федеральных изданий, политики, члены комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, преподаватели МГУ. Пандемия не сломила журналистику. Об этом не раз говорили на секциях. Очень важным в непростое время было правильное слово.

Вокальная и изостудия, столярная мастерская, сельский фитнес-центр. Все успешно работают в Кузбассе, благодаря проекту «Делай деньги». Так что это – общая победа. Тех, кто пришёл на кастинг и в итоге попал в реалити-шоу. Тех, кто дошел до финала и открыл своё дело. Тех, кто работал в кадре и за ним. И, конечно, заслуга наших телезрителей. Все серии первого сезона доступны на сайте https://kuzbass1.ru/.

После проекта «Делай деньги», о котором теперь знает вся страна, в центре «Мой бизнес. Кузбасс» увеличилось количество обращений. Люди приходили и говорили: я тоже хочу стать предпринимателем и открыть своё дело. Учитывая успех первого сезона реалити-шоу, мы, конечно, готовимся ко второму.

Автор: Анна Егорова