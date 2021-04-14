Заместитель председателя Правительства Кузбасса Сергей Алексеев ответит на вопросы жителей о спорте и туризме.

В пятницу, 16 апреля, в 18:00 в прямом эфире телеканала «Кузбасс-1» заместитель председателя Правительства Кузбасса Сергей Алексеев расскажет о достижениях в сфере физической культуры и спорта Кузбасса, обновлении инфраструктуры в отрасли культуры, а также о мерах, принимаемых для развития туризма в регионе. Трансляция также будет доступна в аккаунтах Правительства Кузбасса на YouTube-канале, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Задать вопрос Сергею Алексееву можно будет в комментариях к трансляции в социальных сетях. Самые острые и популярные обращения прозвучат во время эфира. На остальные вопросы будет дан письменный ответ в течение следующей недели.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.