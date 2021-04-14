В Кузбассе набирает популярность покупка билетов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Как выяснили корреспонденты «10 канала» (г. Новокузнецк), с его помощью в первом квартале 2021 года было приобретено 12 тысяч билетов, что на 77 % превышает аналогичный показатель прошлого года.

В приложении также можно просматривать расписание движения поездов, выбрать любимые маршруты. В перспективе так же легко можно будет оформить билеты студентам, учащимся и другим льготным категориям граждан.

Кроме того, для удобства пассажиров в пригородном вокзале Новокузнецка есть специальный терминал самообслуживания. Он расположен на входе еще до поста охраны, так что проходить процедуру досмотра не придется. Бесконтактные способы оплаты не только удобны, но и безопасны. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции не надо лишний раз заходить в места скопления людей, а значит, можно уберечь себя от возможного заражения.

Источник: «10 канал».