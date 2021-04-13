С 15 апреля Турция для российских туристов закрыта, так же, как и Танзания. Пока – до 1 июня. Официальная причина – большая заболеваемость коронавирусной инфекцией в ранее озвученных странах. В теме попытался разобраться Сергей Ищенко.

Как гром среди ясного неба, по-другому и не скажешь, стала весть о закрытии Турции для Евгении. Аналогичные чувства, согласно данным ассоциации туроператоров, испытали более 530 тысяч россиян. Кемеровчанка не может добраться до моря уже второй год.

Вылет Евгении был назначен после 15 апреля, ей не повезло во второй раз. Тем же, кто сейчас находится на отдыхе в странах, планируемых к закрытию, либо тем, кто вылетит до 15 апреля, беспокоиться не стоит. Экстренной эвакуации не планируется, все запланированные туры с началом до часа «икс», должны быть исполнены.

Тем же, у кого вылет летом, правительство России советует следить за информацией об эпидобстановке на курортах. На данный момент в той же Турции в сутки регистрируется более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что ставит курорт на вторую строчку в мире по динамике роста заболевших.

В случае облегчения ситуации авиасообщение обещают вновь открыть. Что касается непосредственно туристической отрасли, то в ближайшее время властями будут приняты меры для его поддержки.

Примечательно, что представители бизнеса внятно ответить, что делать клиентам, не могут. Пока точных инструкций не поступило, им просто рекомендовали не продавать путёвки в Турцию и Танзанию. Обещают, что уже завтра смогут ответить на все вопросы.

Автор: Сергей Ищенко