Уже около месяца идёт борьба за жизнь кемеровской собаки по кличке Луна. Хозяева первое время пытались справиться сами, но в итоге обратились к неравнодушным. Последствия сильнейшего отравления держат на грани жизнь четвероногого члена семьи. Подробности – в сюжете Кристины Ореховой.

Для кого-то не просто кормить – в тягость, но и сам факт существования бездомных животных. Они не дают спокойно жить. Владельцы уже знаменитой в Кузбассе собаки по кличке Луна столкнулись с последствиями жестокого истребления «хвостиков». Когда снег начал сходить с дворовой территории, одно дерево неумолимо влекло золотистого ретривера. Последствием этого стало тяжелое отравление.

Хозяева обращались и в клиники Северной столицы и Москвы. Подтверждалась версия отравления. Было назначено дорогостоящее лечение. Пришлось даже просить помощи в соцсетях.

Встал вопрос о переливании крови. И тут помогли любители братьев меньших. Быстро нашлись доноры. И у тех, кто приехал на первую встречу, оказалась нужная группа. Это равносильно чуду – ведь у собак их аж целых 8.

Как выяснилось, случай в районе, где пострадала Луна – не единичный. Несколько женщин из разных домов объединились и держат вахту над бездомышами. Совсем недавно боролись с последствиями человеческой жестокости.

Пока мы снимали сюжет, хозяев Луны пустили к пациентке. После последней сложной процедуры не прошло и суток.

Пока Луну оставляют в стационаре, но на вид ей намного лучше. Мы обязательно расскажем, чем закончилась эта история. Пока же все герои нашей истории советуют собачникам быть внимательнее во время прогулки.

Автор: Кристина Орехова