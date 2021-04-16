18 апреля все желающие смогут бесплатно проверить знания по истории региона на историческом диктанте «Горжусь тобой, родной Кузбасс!».

Мероприятие проводится по инициативе института истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета при поддержке правительства Кузбасса и кемеровского отделения Российского исторического общества.

Диктант пройдет как очно, так и в режиме онлайн. Офлайн-площадки будут открыты в Кемерове, Новокузнецке и Белове на базе Кемеровского государственного университета по адресам: г. Кемерово, ул. Красная, 6 (КемГУ), г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 19 (НФИ КемГУ), г. Белово, ул. Советская, 41 (БИФ КемГУ).

В дистанционном формате диктант можно написать по ссылке https://kemsu.ru/ . Задание появится на сайте КемГУ 17 апреля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.