В Крапивинском районе прошли первые муниципальные соревнования по беспилотным летательным аппаратам. В них приняли участие 7 команд. О виртуозных взлётах – в нашем следующем материале.

Взлететь, набрать высоту и продержаться в воздухе – это не самое сложное. Другое дело – перемещать дрон с одного квадрата в другой и преодолевать полосу препятствий, «змейку». Крапивинская команда принимала участие в аналогичных областных соревнованиях. Сделали вывод: уровень подготовки ребят был средним. Решили развивать.

Оценить опыт единомышленников – следующий этап в развитии. Авиамоделирование для Крапивинского округа – направление относительно новое. Его создали по национальному проекту «Образование» в прошлом году. На занятия записались десятки детей.

Квадрокоптеры и целое направление, посвященное летательным аппаратам, для небольших посёлков – стимул развиваться. Крапивинские дети уже показали, что способны показывать высокие результаты. Это были только первые подобные муниципальные соревнования. Организаторы уверили: проведут их ещё не раз.

Автор: Арина Мерлова