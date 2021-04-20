Стартовал прием заявок на участие в проекте. Как и в прошлом году, онлайн-шествие состоится 9 мая по всей стране, но по пожеланиям граждан в организацию события были внесены изменения.

Прием заявок начался на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». При регистрации нужно указать регион — в каждом из них будет свой строй «Бессмертного полка онлайн». Трансляция шествия стартует в 15:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Разработчики учли все пожелания пользователей по итогам акции 2020 года и внесли изменения в организацию онлайн-шествия. Теперь пользователи смогут редактировать загруженные фото. Также в личном кабинете можно будет отслеживать все этапы рассмотрения заявки — от подачи до момента присвоения герою времени участия в трансляции. После шествия пользователи получат ссылку с фрагментом момента «прохождения» заявленного ветерана. Если пользователь загружал на сайт сведения о нескольких людях, то в трансляции они будут находиться рядом.

Заявки можно подать вплоть до 9 мая. Но только авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно увидят в личном кабинете точное время «прохождения» своих героев в строю «Бессмертного полка онлайн».

Как отмечают организаторы, поданные заявки будут проходить предварительную двойную модерацию: сначала их проверит специально созданная нейросеть, а потом модераторы. Ими станут активисты Бессмертного полка России, Поискового движения России, Русского географического общества, волонтеры Победы, а также историки.

По всем нюансам работы проекта можно будет получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.