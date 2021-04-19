Одной из основных тем обсуждения стало развитие в Кузбассе семейного бизнеса. Подробнее – в сюжете Арины Мерловой.

Более 60 представителей бизнес-сообщества. Компания Дарьи Трубицыной занимается производством приборов для промышленной безопасности. Пандемия коронавируса стала вызовом для всех сфер малого и среднего предпринимательства. Её компания с этим испытанием справилась. Однако есть над чем работать.

«Открытый диалог» как связующее звено между органами власти и предпринимателями. Льготное налогообложение, создание благоприятных арендных условий. Но главной темой обсуждения стало развитие семейного бизнеса. Кстати, Кузбасс стал первым регионом в России, который начал оказывать поддержку этой отрасли. Только в прошлом году на эти цели было выделено 90 млн рублей. Размер субсидии составлял 85% от расходов.

Новый вектор развития. Во время диалога Сергей Цивилев принял важное решение – создать в Кузбассе Центр поддержки и развития семейного бизнеса. При этом, где он будет располагаться, будет решать предпринимательское сообщество.

Ещё одно решение. К главе региона обратился один из предпринимателей – он занимается пошивом деловой мужской одежды. Но не хватает кадров. В регионе таких специалистов просто не выпускают. Сергей Цивилев поручил рассмотреть возможность создания на базе одного из вузов Кузбасса профильной кафедры.

Автор: Арина Мерлова