За зимний сезон 2020-2021 «Шерегеш» посетило рекордное количество туристов – более 2 миллионов

Впервые в истории «Шерегеш» за зимний сезон установил сразу два рекорда посещаемости. В новогодние каникулы на горнолыжном курорте был зафиксирован 1,5-миллионный гость, а во время фестиваля GrelkaFest число посещений преодолело двухмиллионный рубеж.









«По итогам зимнего сезона 2020-2021 в «Шерегеше» побывало рекордное количество туристов. Зафиксировано более двух миллионов посещений. Теперь наша основная задача – сделать наш самый известный горнолыжный курорт Кузбасса круглогодичным. Этому будет способствовать программа социально-экономического развития региона, подписанная премьер-министром России Михаилом Мишустиным в марте. Согласно ей, на развитие «Шерегеша» будет направлено около 3,2 млрд рублей. В первую очередь средства пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры курорта и решение проблем водоснабжения», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас на курорте «Шерегеш» действуют почти 250 объектов туриндустрии, в том числе 82 гостиницы, 18 подъемников, 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 км, три снегоходные трассы, 77 кафе и ресторанов, 28 прокатов, 15 автомобильных стоянок. За время подготовки к 300-летию Кузбасса были построены шесть подъемников, две новые трассы, семь гостиниц и гостевых домов, открылись 18 предприятий, предоставляющих различные услуги. Еще около 30 объектов находятся в стадии строительства.

Туристический потенциал Таштагольского района не ограничивается только комплексом «Шерегеш» на горе Зеленая. За зимний сезон почти 29 тысяч человек отдохнули в губернском центре на горе Туманная. Здесь проведено 14 всероссийских соревнований и около 40 – муниципальных и региональных, в том числе первый Кубок Горной Шории по горнолыжному спорту среди детей-инвалидов. В профилактории для детского и семейного оздоровительного отдыха «Кедр» (поселок Каз) за зимний сезон побывали 2 845 гостей. На Голубых озерах в поселке Темиртау отдохнули 2 858 человек. Активный зимний отдых в поселке Усть-Кабырза выбрали 7 502 человека. Всего за зимний сезон в Таштагольском районе уже отдохнули 2 млн 48 тыс. 887 человек.

Еще 2–3 недели в «Шерегеше» будут принимать любителей зимнего отдыха. Затем последует небольшой ремонтно-подготовительный период, после чего начнется летний сезон. За лето 2020 года в Горной Шории также отдохнуло рекордное количество гостей — 250 тысяч. В этом году здесь планируют принять еще больше туристов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.