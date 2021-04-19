В Кузбассе в этом году реализуется федеральный проект «Содействие занятости», региональным оператором которого стал Центр опережающей профессиональной подготовки. Это короткие программы, которые могут пройти следующие категории граждан: ищущие работу, в том числе безработные, женщины в декрете, предпенсионеры, люди старше 50. Планируется обучить около 3 тысяч кузбассовцев. Как принять участие – узнаете из нашего сюжета.

По программе можно бесплатно освоить одну из 100 профессий. Графический дизайнер, фитнес-тренер, предприниматель – это только часть компетенций. Полный список есть на портале Работа в России (https://trudvsem.ru/).

Обязательное условие в этом году – связь с работодателем. Трёхсторонние соглашения центры будут заключать для того, чтобы каждый человек после обучения был трудоустроен.

Срок обучения зависит от программы: от 1,5 до 2,5 месяцев. На портале Работа в России (https://trudvsem.ru/) уже открыт набор в группы. Кстати, после прохождения курсов не обязательно работать по найму, возможно получить лицензию на оформление ИП или стать самозанятым.

Автор: Анастасия Подоляко