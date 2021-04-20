Кузбасские спасатели вышли на тренировки… в небо. Уже отработали спуски с вертолёта, сегодня приступили к прыжкам с парашютом. Навыки отрабатываются перед началом сезона лесных пожаров. С авиазвеном поднялась в воздух и Анастасия Подоляко.

Панорамы города, потоки ветра и настоящая небесная романтика. Но это – для нашей съёмочной группы. Спасателям обращать на это внимание просто некогда. Их алгоритм – шаг, разрешающий сигнал, прыжок – доведён до автоматизма.

Перед началом пожароопасного сезона каждый спасатель авиазвена должен сделать по 12 прыжков с парашютом. 5 из них выполнят сегодня, остальные – в следующие дни. В первую очередь отрабатывают точность приземления максимально безопасно и близко к очагу возгорания.

По статистике последних лет, почти все лесные пожары в регионе возникают по вине человека. К счастью, большинство из них удаётся потушить за несколько часов.

До 1 июня в Кузбассе продлится особый противопожарный режим. В это время нельзя разводить костры, разжигать мангалы и ходить в лес без специального разрешения. За нарушения правил – штраф для граждан до 4 тысяч рублей.

Автор: Анастасия Подоляко