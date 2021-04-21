Весной главный проспект областной столицы превратился в свалку. На Ленина вдоль тротуаров уже который день лежат горы мусора. Об этом в редакцию сообщила зрительница нашего телеканала. На место выехала Анастасия Подоляко.

Начнём с контраста. На первых этажах – магазины. И рядом с ними территория чистая. Здесь вопросов нет. Но стоит подойти к жилым домам – под ноги страшно смотреть. Здесь и пластиковые бутылки, и стеклянные, и полиэтилен, и фантики, и даже шприцы. И что самое интересное, и в какой-то мере объясняющее эту ситуацию, в поле зрения нет ни одной уличной урны!

Елена по проспекту ходит каждый день. С собой берёт перчатки и пакет: во время прогулки собирает стеклянные бутылки и осколки. Переживает: пожилые люди или дети могут поскользнутся и пораниться.

Вспоминаются слова классика: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. По мнению Елены, воспитательные меры просты: установить урны. Проблему это, конечно, не искоренит, но городской пейзаж явно станет чище.

За чистоту тротуаров отвечает «Кемдор». Пообещали: участок проспекта Ленина от кольца и выше приведут в порядок в течение двух дней.

В следующие месяцы уборка будет проходить по графику. Что касается урн, жителям нужно оставить устную, письменную или онлайн-заявку в городской администрации или «Кемдоре». Её рассмотрят, и при наличии свободных контейнеров, их установят на указанном участке.

Автор: Анастасия Подоляко