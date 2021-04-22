«Сибирь», «Шахтёр», «Чемпион» или же «Радуга»? Жителям областного центра предлагают выбрать, как назвать новый ледовый каток, который возводят в Рудничном районе. Комплекс готов уже на 65%. Параллельно реконструируют и Сосновый бульвар по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тему продолжит Арина Мерлова.

Почти 5 тыс. кв. м., 273 места на трибунах. Комплекс, открытие которого ждут практически все жители Рудничного района. На объект бригада зашла в мае 2020-го, и, спустя год, уже можно подвести результаты.

Ежедневно на объекте трудятся 100 человек. Работы – практически на завершающей стадии. Уже полностью смонтированы тепловая трасса и водовод. Остаётся проложить кабель и сделать канализацию. Внутренние коммуникации готовы на 80%. Параллельно бригада обустраивает фасад здания. Первый лёд здесь планируют залить в середине мая. Дальше – благоустройство территории. Её озеленят и сделают парковку для посетителей.

Пока этот комплекс безымянный. Название предлагают выбрать жителям. Голосование стартовало на цифровой платформе «Кузбасс. Онлайн». «Рекорд», «Снежинка», «Сибирь», пока в лидерах – «Радуга» и «Сосновый». Можно творчески подойти к вопросу и предложить свой вариант. Итоги будут подведены уже через несколько дней.

В этом комплексе будут находиться отделение спортивной школы №6 по хоккею и фигурному катанию, зал аэробики, тренажёрный зал и прокат коньков. Ввести в эксплуатацию каток планируют уже в июне этого года. Это подарок жителям областного центра к 300-летию промышленного освоения Кузбасса.

Автор: Арина Мерлова