Сегодня начался II Съезд социальных работников Сибири, который в этом году проходит под лозунгом «Новое качество жизни: человек в центре внимания» и приурочен к 30-летию профессии в России. Главной темой стала работа в условиях пандемии коронавируса.

Случайных людей в этой профессии не бывает. А ведь специальностям, связанным с социальной работой, не так уж и много лет. Только 23 апреля 1991 года они были включены в перечень официальных профессий в России. Тогда, 30 лет назад, и начала строиться система ухода за пожилыми людьми и инвалидами, а также оказания помощи малоимущим семьям и сиротам. 2020 год с ворвавшейся в нашу жизнь пандемией коронавируса внёс свои коррективы и заставил адаптироваться к новым условиям работы.

Чтобы обсудить волнующие вопросы, поделиться наработками и наблюдениями в столицу региона приехали представители учреждений социальной защиты населения всех 34-х муниципальных образований Кемеровской области. Почётный гость мероприятия – Геро Штуллер – советник посольства Австрии в Москве по вопросам здравоохранения и социальной политики.

II Съезд социальных работников Сибири проходит в том числе и в онлайн-формате. Запланирована работа нескольких круглых столов с участием ведущих специалистов по актуальным темам. Всего за 2 дня в мероприятии планируют принять участие 5000 человек. Запись всех круглых столов будет размещена на сайте соцсъезд.рф.

Автор: Кристина Орехова