Желающие повторить путь покорителей Сибири отобраны, осталось выяснить, кто из них сядет на весла струга на пути из Томска в Новокузнецк. Совместный проект государственного музея-заповедника «Томская Писаница» и регионального медиахолдинга «Кузбасс» вошел в предстартовую стадию. Рассказывает Сергей Ищенко.

До старта проекта «Покорение Сибири» осталось совсем немного времени. В мае шестеро смелых на аутентичном струге XVII века повторят путь первооткрывателей нашего региона и по Томи доберутся из Томска до Новокузнецка. Претенденты набраны, но пока их больше, чем нужно, – 14 человек.

Выбирать из добровольцев организаторы проекта «Покорение Сибири», государственный музей-заповедник «Томская Писаница» и региональный медиахолдинг «Кузбасс», будут посредством испытаний. Поскольку путь из Томска в Новокузнецк будет лежать по воде, первый день отбора подготовили спасатели из Государственной инспекции по маломерным судам. Участники сдали два норматива.

Как участники прошли первые испытания, что дальше и почему телепроект «Покорение Сибири» уже стал межрегиональным – расскажем на нашем канале. Следите за анонсами.

Автор: Сергей Ищенко