Кемеровчанка Алёна Турчанинова создала волонтёрский отряд. В память о муже, который болел онкологией и проиграл эту борьбу, вдова проводит арт-терапию с пациентами взрослых и детского хосписов. Слово – Арине Мерловой.

Эта история о счастье, безграничной любви и… сильнейшей боли. С Глебом Алёна познакомилась в 2015-ом году. Буквально через несколько дней – предложение руки и сердца. Девушка ответила взаимностью. На тот момент жених находился в стойкой ремиссии после перенесённого онкологического заболевания.

2018-ый – долгожданная беременность. А у мужа – рецидив в лёгких, IV стадия. Глеб перенёс более 100 процедур химиотерапии. Но на плохое самочувствие никогда не жаловался. Он продолжал работать, обеспечивать семью и ни разу не брал больничный. Спустя год рак практически ушел. Но в 2019-ом – новый удар. В конце прошлого года Глеб умер.

Добрые дела – в память о муже. Алёна уверена: Глеб помогает ей с небес. Каждую пятницу она проводит в хосписах, занимается со взрослыми и детьми. А ещё посещает приюты для бездомных животных. Уверена: это помогает ей отвлечься от боли, почувствовать себя полезной.

Она живёт ради дочери, которая каждый день, каждую минуту напоминает ей о самой большой любви. И не собирается сдаваться. Так учил Глеб.

Сейчас Алёна ищет себе помощника в волонтёрский отряд. Если вы хотите подключиться к добрым делам, звоните по телефону: 8-905-900-53-23.

Автор: Арина Мерлова