В Кузбассе прошла научно-практическая конференция, посвящённая вопросам местного самоуправления. Главы муниципалитетов, общественники и парламентарии обсудили, какие задачи сейчас стоят перед представителями власти в каждой территории.

В Кузбассе продолжается реформа местного самоуправления: территории, бывшие когда-то районами, получают статус округов. Идёт переход к одноуровневой системе управления.

Благоустройство, общественный порядок, формирование бюджета – это лишь часть вопросов, которые решают органы местного самоуправления.

На научной конференции обсудили и проблемные места в области самоуправления, чтобы каждая территория разработала индивидуальную стратегию и тактику дальнейшего развития.

Автор: Анастасия Подоляко