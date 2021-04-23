Турнир по карате киокушинкай собрал в Калтане более 200 участников. На традиционные состязания приехали юные воспитанники со всего региона, чтобы побороться за награды и повышение в классе.

Фестиваль восточных единоборств «Кубок успеха» привлекает своей демократичностью и наличием условий для проведения боев. И хотя, по известным причинам, зрителей в зале на этот раз было не столь много, но поддерживали они своих бойцов всё время и переживали за них. Всех участников на этот раз разделили на группы, а поединки – по времени.

На татами борьба шла остро и бескомпромиссно. Юные спортсмены показывали порой хорошую технику ведения поединков и приемов. Этот стиль более жесткий, и вызывает большой интерес у поклонников направления киокушинкая.

Награды получили представители всех 24-х весовых категорий. Хозяева к 13 серебряным и 18 бронзовым наградам добавили золото Полины Возилкиной и Михаила Саломатова. Фестиваль обещает новые победы, но уже – в следующем году.

Автор: Виктор Сохарев