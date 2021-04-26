Сегодня исполнилось 35 лет со дня масштабной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В канун трагической даты в Кемерове на линию вышел тематический трамвай. Он будет курсировать на разных маршрутах города. Подробности – у Арины Мерловой.

26 апреля 1986 год. Взрыв прогремел ночью, в 1 час 23 минуты 47 секунд. На месте погиб оператор. Его останки до сих пор погребены под обломками здания. Ещё один человек скончался от ожогов в больнице. В общей сложности авария унесла жизни 80 тысяч граждан. Вокруг катастрофы до сих ходят мифы и домыслы. Но точно известно – это самая крупная авария в истории атомной энергетики.

Изображения на трамвае — как напоминание о том страшном событии. Здесь статистика и фотографии кузбассовцев, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы.

Трамвай оформили в рамках «Дней защиты от экологической опасности», которые проходят с 20 марта по 5 июня. В Кемерове акцию организуют в 28-ой раз. В ней принимают участие жители разного возраста. Объединяет их одно – неравнодушие к окружающей среде.

Трамвай будет курсировать по разным маршрутам Кемерова – чтобы память о трагедии и беспримерном мужестве продолжала жить.

Автор: Арина Мерлова