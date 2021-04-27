В 16-ый раз в Кузбассе проходит акция «Георгиевская ленточка». Сегодня у Вечного огня состоялось её торжественное открытие. Где можно получить символ Победы и в чем его смысл, узнавал Сергей Ищенко.

Старт акции «Георгиевская ленточка» был традиционно дан на аллее Героев. Первыми участниками стали Сергей Цивилев, а также главы муниципальных округов и представители законодательной власти всех уровней.

За время акции, а продлится она по 9 мая включительно, волонтёры раздадут более 15 тыс. символов Победы. В Кемерове их можно будет получить в торгово-развлекательных центрах, на площади Советов, линейном парке бульвара Строителей, а также на аллее Героев.

Автор: Сергей Ищенко