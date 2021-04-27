Земля под окнами нескольких домов в Центральном районе Кемерова оказалась брошенной: после сноса гаражей и погребов остались грязь, ямы и не спиленные деревья. Об этом в редакцию сообщили зрители. Кто должен привести территорию в порядок, разбиралась Анастасия Подоляко.

История этого места началась 2 года назад. Здесь были погреба и гаражи. Жители добились, чтобы их снесли. Но когда территорию приведут в порядок, ждут до сих пор. Земля под ногами уже начала оседать и проваливаться. И, естественно, что даже после маленького дождя здесь образуются «грязевые ванны».

Через этот пустырь проходит тропинка, которая ведёт к школе, садику, магазинам и остановке. Короткий путь лежит через грязь, пыль и лужи. Есть и другая дорога: по асфальту, но в обход нескольких домов.

Разумеется, отсутствие натоптанной тропинки – не самое страшное. В таком виде территория уже 2 года. За это время жители успели забыть, что такое красивый вид из окна. К тому же летом открыть балкон невозможно: всё сразу покрывается пылью.

Гаражи и погреба, которые были здесь раньше, жители установили незаконно. К 2019 году многие из них уже стали заброшенными, но всё же являлись частной собственностью. Поэтому отвечать за их демонтаж должны были сами владельцы. Они же были обязаны и засыпать ямы, которые образовались.

Вместо свалки на этом месте может появиться сквер, детская площадка или, например, баскетбольная коробка. Это зависит от желания жителей. Но для того, чтобы ситуация сдвинулась с места, инициативная группа должна предложить идеи в территориальное управление Центрального района. Специалисты помогут составить заявку на участие в проекте «Твой Кузбасс – твоя инициатива», тогда эта территория войдёт в график благоустройства на ближайшие годы.

Автор: Анастасия Подоляко