Основы бережливого использования коммунальных ресурсов ребята узнают во время игры «Домовой», которую разработали специалисты кузбасской Школы грамотного потребителя. Первыми в обучающую игру сыграли десятиклассники классического лицея Кемерова.

«Работа с детьми по воспитанию культуры ответственного отношения к потреблению ресурсов и услуг позволяет не только растить поколение грамотных и ответственных собственников жилья, но и повысить грамотность их родителей в сфере ЖКХ. Этому помогают уроки энергосбережения, обучающие спектакли, тематические мультфильмы, игры», – отметил куратор кузбасской Школы грамотного потребителя, сенатор от Кузбасса Дмитрий Кузьмин.

Настольная обучающая игра «Домовой» предназначена для учеников 8-11 классов и позволяет им разобраться в сложных вопросах сферы ЖКХ: как и за что начисляется квартплата, как рассчитываются льготы и т. д. Игра включает карточки и квитанции для заполнения. Все желающие могут получить электронную версию «Домового» и сыграть в нее дома на сайте проектшгп.рф. Игра «Домовой» получила высокую оценку на федеральном уровне. Минстроем России принято решение о проведении в апреле 2021 года Всероссийской игры «Домовой».

После игры ребятам рассказали о роли каждого жителя региона в тех положительных преобразованиях, которые происходят в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. В частности, речь шла о всероссийском голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в котором на платформе https://42.gorodsreda.ru/ каждый житель страны старше 14 лет может принять участие. Школьники воспользовались этой возможностью и проголосовали за благоустройство наиболее важных на их взгляд городских объектов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.