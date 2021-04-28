На фотографиях – врачи и фельдшеры бригад Центра медицины катастроф. Именно им приходилось приезжать на вызовы к самым тяжёлым пациентам. О рабочих буднях и жизни по ту сторону защитного костюма они рассказали Анастасии Подоляко.

Каждый рейс — как сражение. Бригады центра медицины катастроф выезжают к пациентам, которые на момент вызова находятся в крайне тяжёлом состоянии. Таких скорая помощь рискует просто не успеть довезти до ковидария. Полная экипировка – и в дорогу. Больной видит человека в костюме, очках и перчатках. А кто под ними? На это вопрос и постарался ответить фотограф. Если присмотреться, без СИЗа меняется даже взгляд.

Кемеровские бригады выезжали по всему северу региона. Дорога могла занимать не один час. За время пандемии не успели довезти до ковидария всего троих. А счёт спасённых жизней идёт на тысячи.

В борьбе на передовой есть и потери. От коронавируса скончались 2 водителя скорой помощи. Их снимки войдут в следующую выставку под названием «Бойцы невидимого фронта». На ней же разместят фотографии тех, кто напрямую не оказывал помощь больным, но каждый день делал всё, чтобы победить пандемию.

Автор: Анастасия Подоляко