Региональные льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров, приостановленные в 2020 году из-за пандемии коронавируса, по поручению Сергея Цивилева возобновляются с начала мая.

«С наступлением дачного сезона люди пенсионного возраста намного чаще пользуются общественным транспортом: садовые участки требуют внимания. Поэтому, учитывая стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, было принято решение возобновить для них право бесплатного проезда. Хочу подчеркнуть, что люди старше 60 лет входят в группу риска по заболеваемости, поэтому в автобусах, троллейбусах, трамваях им особенно важно пользоваться масками. Кроме того, рекомендую поставить вакцину от коронавируса, это самый надежный способ избежать заражения», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Льготный проезд будет действовать до 1 октября с понедельника по четверг в автобусах городских, пригородных маршрутов и в электропоездах пригородного сообщения. Так как в 2021 году 1 и 2 мая выпадают на субботу и воскресенье, право бесплатного проезда для пенсионеров и людей предпенсионного возраста (старше 55 лет) начнет действовать с 3 мая.

По информации регионального министерства транспорта, с 1 мая будет запущен сезонный общественный транспорт до садоводческих обществ. Всего для перевозки садоводов до дачных участков на 86 маршрутах будут работать 65 вместительных автобусов. Кроме того, ОАО «Кузбасс-пригород» дополнительно организует 16 электропоездов для перевозки дачников.

Расписание автобусов до садоводческих обществ можно уточнить на сайтах пассажирских автопредприятий и муниципальных образований.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.