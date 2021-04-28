Сегодня в Кузбассе прошло сразу несколько конкурсов преподавателей. Среди них – соревнования профессионального мастерства и Всероссийская научно-практическая конференция. Подробности – у Арины Мерловой.

Педагоги школ, учреждений дополнительного образования, воспитатели детских садов определяли сами, в чём сильны и чем могут поделиться с конкурсантами. Как влияют современные технологии на процесс обучения? Почему важно правильно выстраивать отношения между детьми и учителем? Чем заинтересовать школьника?

8 номинаций, более 80 участников. Старт, открывающий новые возможности для роста. И это – главная цель областного конкурса профессионального мастерства.

И сегодня же состоялась первая Всероссийская научно-практическая конференция. В ней приняли участие преподаватели физической культуры и ОБЖ. В программе – методики и технологии обучения детей-инвалидов, подходы в работе с одарёнными ребятами и, конечно, современные педагогические практики.

Новые игры преподаватели сначала испробовали на себе. Так гораздо легче выбрать, что подойдёт именно их ученикам. Результаты участники обоих мероприятий узнают уже дома в течение нескольких дней. Но здесь, кроме грамот и премий, большую роль имеет опыт, полученный в общении с коллегами. Учителя готовы к покорению новых вершин.

Автор: Арина Мерлова