События Великой Отечественной полны драматизма. В них переплетаются судьбы и трудные военные дороги. Свидетелей тех страшных дней остаётся всё меньше, но все они достойны внимания. Прасковья Петровна Крупская в их числе. В свои 97 лет участница войны вяжет кружевные салфетки и облагораживает двор. Секрет источника жизненной энергии она раскрыла Елизавете Матико.

Своих гостей Прасковья Петровна встречает всегда нарядная. Внучка признаётся: не при параде бабушка не принимает. На столе – конфеты, зефир, печенье. Ещё одна её традиция – обязательно напоить чаем со сладким угощением. Иначе из-за стола не выйти.

Её детство было непростым. В 3 года потеряла мать, а почти в 9 лет – отца. Приходилось учиться жить по-взрослому. Закончив 7 классов, она работала техничкой в той же школе. А в 42-ом повесткой её призвали на фронт. С района попала на фронт одна. Двоих не взяли по состоянию здоровья, третья девушка вышла из строя, когда спросили, кто не хочет идти на войну. А юная Прасковья, как сама говорит, струсила выйти, а во второй раз никто и не предложил. Так и осталась воевать на долгие 4 года. При этом позже, уже во время боевых действий, чувства страха не испытывала. Говорит, когда участвуешь сам, постороннего не замечаешь.

Хрупкая медсестра весом всего 45 кг выносила из-под огня раненых солдат. «Боевое крещение» прошло в воронке от бомбы, куда с пригорка за портупею стянула комбата, успела сделать перевязку, и тут взрывом снаряда её ранило в плечо. Потом было ещё одно ранение и контузия, но она всё равно возвращалась на передовую.

Сегодня Прасковья Петровна бережно хранит воспоминания о каждом из сослуживцев. Помнит имена и фамилии, показывает фотографии и рассказывает истории, затрагивающие струны души. За 4 года войны она получила две медали «За отвагу», орден Отечественной войны, орден Славы II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Такая нежная, добрая и одновременно сильная женщина не теряет бодрости духа. Сажает цветы на придомовой территории, вяжет салфетки, а раньше ткала ковры и вышивала крестиком. Война научила её распоряжаться временем, замечать каждую деталь и бережно хранить воспоминания о людях, которые за короткий промежуток становились родными, чтобы любой ценой одержать победу.

Автор: Елизавета Матико