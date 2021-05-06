Проект «300 лет открытий – Покорение Сибири» продолжается. Участники прошли третий день испытаний. На сей раз – на территории одного из организаторов экспедиции, а это – Кузбасский музей-заповедник «Томская Писаница» и Региональный медиахолдинг «Кузбасс». Какие нормативы сдавали претенденты на место в струге «Орел», расскажет Сергей Ищенко.

Участникам проекта «300 лет открытий – Покорение Сибири» предстоит добраться из Томска в Новокузнецк по Томи. Аутентичное судно XVII века, струг «Орёл», будет двигаться вверх по течению. Его экипаж – 6 человек, а претендентов 13. Кто попадет на борт, решат испытания.

На сей раз участников ждали задания на проверку физической подготовки. Эстафета, поднятие бочонка, стрельба из лука и метание копья… Это только звучит легко!

Телеверсию третьего отборочного дня проекта «300 лет открытий – Покорение Сибири» смотрите в эфире нашего канала в пятницу 7 мая в 20:20.

Автор: Сергей Ищенко