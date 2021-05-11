Всероссийские соревнования по танцевальному спорту на Кубок губернатора Кузбасса прошли в Кемерове

В Губернском центре спорта «Кузбасс» состоялись соревнования по танцевальному спорту «Кубок Губернатора Кузбасса — 2021», посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию Кузбасса. В рамках турнира прошли Всероссийские соревнования в возрастных категориях «юноши и девушки 14-15 лет» и «юниоры и юниорки 16-18 лет» по латиноамериканской и европейской программам.









Участие в турнирах приняли 2,4 тыс. человек из 12 субъектов Российской Федерации, состязания посетили 2,5 тыс. зрителей. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны Анатолий Терехов и Григорий Кузнецов, а также узник концлагеря Александр Шураев.

Кузбасские спортсмены стали победителями и призерами соревнований. В Кубке губернатора Кузбасса среди мальчиков и девочек (7-9 лет) по программе двоеборья третье место заняла танцевальная пара Андрей Венц и Таисия Мехоношина из танцевально-спортивного клуба «Данс-Клуб» Кемерова. Тренируют спортсменов Вера и Любовь Бочкаревы. Среди юношей и девушек 12-13 лет «бронзу» в европейской программе взяли Арсений Власов и Ангелина Соина из ТСК «Диамант» Новокузнецка (тренеры — Вадим Кардаш и Арина Соломатина).

Во всероссийских соревнованиях первое место и по европейской, и по латиноамериканской программе среди юношей и девушек 14-15 лет завоевали кемеровчане Марк Миронов и Анна Богатырева из ТСК «Миллениум Денс» — комплексной спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса №2 (тренеры — Наталья Уткина и Евгений Миронов).

Второе место по европейской программе танцев в возрастной категории 14-15 лет заняла пара Андрей Стариков и Арина Гладких из ТСК «Улыбка» Новокузнецка (тренеры — Диана Жихарева и Владимир Гладких). Они же взяли «серебро» в латиноамериканской программе.

Среди юниоров и юниорок 16-18 лет по европейской программе танцев серебряными призерами стали Марк Ненашкин и Мария Стерехова из ТСК «Миллениум Денс» КСШОР Кузбасса №2 (тренеры — Наталья Уткина и Евгений Миронов).

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кузбасса, участниками турнира были ведущие танцоры страны Евгений Никитин и Анастасия Милютина — вице-чемпионы России 2021 года по европейской программе, а также бронзовые призеры чемпионата России по европейской программе Иван Варфоломеев и Яна Машарова. С показательными номерами выступила ведущая пара ТСК «Русский клуб» из Москвы Артем Семеронко и Валерия Качалко.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.