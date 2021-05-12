Сегодня парламентарии обсудили проблемы и векторы развития деревень. Как в Кузбассе реализуется программа комплексного развития сельских территорий? В расширенном заседании координационного совета также принимали участие работники производственного кооператива «Береговой». О некоторых итогах – в нашем следующем сюжете.

На территории деревни Береговая работает одноименный сельскохозяйственный кооператив. Здесь выращивают почти половину овощей в Кузбассе. Допустить утечки кадров нельзя. Для сотрудников нужно обеспечить все условия для комфортной жизни. Это — строительство жилья, открытие детского сада и новой школы, благоустройство территории… Всё это лишь часть комплексного развития деревни.

Работа на селе напрямую связана с развитием агропромышленного комплекса региона. Поэтому в Кузбассе это — одно из приоритетных направлений работы.

Автор: Анастасия Подоляко