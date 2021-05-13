Кузбассовцы продолжают участвовать в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году, которое проходит в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день более 280 тысяч жителей региона уже определились с выбором объектов.

«Мы вместе делаем Кузбасс лучше, и в этой работе мнение каждого жителя важно, потому что именно для людей происходят все положительные изменения, для их комфорта и удобства. За три года существования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе отремонтировано 181 общественное пространство», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 2021 году в отборе участвуют 105 объектов и общественных территорий в 19 муниципальных образованиях. По итогам голосования будут отобраны 45. Так, в Киселевске лидером по числу голосов становится Аллея Шахтеров по улице Мира (12,5 тысяч голосов), в Беловском городском округе – сквер стадиона «Грамотеинский» (более 8 тыс. голосов), за благоустройство сквера за территориальным управлением Рудничного района в Кемерове проголосовало уже более 10,5 тыс. человек, в Юрге за мини-сквер по ул. Максименко около кинотеатра «Эра» отдано более 3 тыс. голосов.

Напоминаем, до окончания голосования осталось чуть больше двух недель. Выбрать понравившийся объект благоустройства можно до 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах и МФЦ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.