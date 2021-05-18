Губернатор Сергей Цивилев принял участие в закладке камня под строительство кардиоцентра в Новокузнецке

В Заводском районе Новокузнецка прошла церемония торжественной закладки камня для строительства Новокузнецкого филиала Кузбасского кардиологического центра. После утверждения проектной документации в городе начнется строительство инновационного медицинского кластера.









«Важно акцентировать внимание на улучшении качества оказания помощи пациентам с болезнями сердца в южной агломерации. Поэтому именно здесь мы приняли решение создать современный филиал Кузбасского кардиоцентра. Площадкой под строительство выбрали территорию бывшего санатория, который находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. Сейчас идет демонтаж старого здания. Здесь есть вся инфраструктура: вода, электричество, канализация, дорога, поэтому построить филиал будет проще, чем инфекционную больницу, которую возвели практически за год. Рядом находится озеро Черное, что важно для последующей реабилитации пациентов», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Комплекс медицинской клиники, учебного и научно-исследовательского центра будет создан для повышения качества и доступности медицинской помощи при болезнях системы кровообращения, развития образования в сфере медицины и проведения научных исследований в области кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии и смежных специальностей.

«Юг Кузбасса и Новокузнецк имеют богатую историю здравоохранения и долго занимали лидирующие позиции в стране в части развития и внедрения новых технологий, их тиражирования. Я надеюсь, что те процессы, которые сейчас происходят, позволят нам услышать о прорывных решениях и точках роста, которые сможет показать Кузбасс. Тот вектор, которого придерживается губернатор, местное министерство здравоохранения и Минздрав России, верный. Строительство инфекционной больницы, развитие кардиологической службы помогут сохранить и укрепить здоровье жителей по самым опасным в плане смертности заболеваниям», – отметил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Инновационный медицинский комплекс планируется разместить в Заводском районе Новокузнецка на проспекте Советской армии, 49в. Он будет включать Новокузнецкий филиал Кузбасского кардиологического клинического диспансера имени академика Л.С. Барбараша, НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, филиал Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей».

В состав Новокузнецкого филиала войдут стационарные подразделения: отделение неотложной кардиологии, неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, нейрохирургическое отделение, отделение сердечно-сосудистой хирургии, лабораторно-диагностические подразделения и службы. Для организации замкнутого цикла оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения также будет организованы отделения медицинской реабилитации для пациентов, перенесших острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, а также кардиологическая поликлиника.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.