Поздравления принимали родители, которые воспитывают троих и более детей, а также те, кто решился взять ребёнка из приюта или детского дома. О некоторых героях расскажем прямо сейчас.

На этом празднике дети и родители, которые нашли друг друга. В фойе театра – приёмные семьи. Часть из них участвовали в фестивале с говорящим названием «Мы – семья». Одно из заданий было снять видеоролик: рассказать о себе, своих достижениях и увлечениях.

Есть здесь и семейные пары, которые готовятся стать приёмными родителями. Они только заключили договор с органами опеки и пока ещё ждут, когда смогут забрать ребёнка домой.

А на этих кадрах – праздник в честь многодетных родителей. На торжественный прием пригласили 15 семей, дети которых отличились в учёбе, спорте или творчестве.

На оба приёма приглашали родителей, чьи дети получают всестороннее развитие. Мамы и папы получили денежные премии. И самое главное – ещё одно подтверждение того, что они правильно занимаются самым важным делом — воспитанием будущего поколения.

Автор: Анастасия Подоляко